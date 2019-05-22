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Çankırı'da öğretmene darp güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 17:07 | Son Güncelleme

Çankırı'da bir öğretmenin, öğrenci velisi tarafından darbedilmesi okulun güvenlik kamerasına yansıdı - Yaşanan olay sonrası okul yarım gün tatil edildi

Çankırı'da bir öğretmenin, öğrenci velisi tarafından darbedilmesi okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan M.S, öğrencisinin velisi H.A. tarafından darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri veliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Okul, yarım gün tatil edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, velinin sınıftan öğretmeni çıkararak koridorda darbetmesi yer alıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, öğretmene yapılan saldırı kınandı.

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olayının yenisinin Çankırı'da yaşandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğretmenlerimizin motivasyonuna, itibarına ve hatta canına kast eden şiddet olayları, eğitim öğretim faaliyetlerinin önündeki en büyük engeldir. Eğitim çalışanları, veli, öğrenci gibi birçok kesim tarafından rahatlıkla hedef alınabilmekte ve bunlara karşın öğretmenlerimiz mağduriyet yaşamaktadırlar. Sayın Valimizin takdirleriyle, öğrenci ve öğretmenlerde meydana gelen tedirginliklerden dolayı 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü öğle sonu İsmet İnönü Ortaokulu'nda eğitim öğretime yarım gün ara verilmiştir. İsmet İnönü Ortaokulu'nda görev yapan meslektaşımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, bu menfur saldırıda mağdur olan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Öğretmenimize sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. Bu bilinçle öğretmenimizin şahsında, tüm eğitim camiamıza yapılan bu çirkin saldırının takipçisi olacağız."

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