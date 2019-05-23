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Çankırı'da öğretmene saldırıya tepki yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 17:03 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da öğretmenler ve öğrenciler, H.A.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da öğretmenler ve öğrenciler, H.A. adlı velinin, oğluna şiddet uyguladığını iddia ettiği öğretmen M.S.'yi sınıftan çıkararak, okulun koridorunda darp etmesini yürüyüş düzenleyerek protesto etti. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan İsmet İnönü Ortaokulu'nda eğitim gören oğlunun öğretmeni M.S. tarafından şiddet gördüğünü öne süren H.A., dün okula gitti. H.A, ders sırasında sınıfın kapısını açıp, konuşmak için okulun koridoruna çağırdığı öğretmen M.A.'yi darp etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından H.A, polis tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. EĞİTİM SENDİKALARINDAN TEPKİ H.A.'nın öğretmene uyguladığı şiddete eğitim sendikaları tepki gösterdi. Eyleme, öğretmenler ve öğrenciler yoğun bir şekilde katılım gösterdi. Atatürk Bulvarı'nda toplanan yaklaşık 600 kişi, 'Eğitim çalışanına şiddeti kınıyoruz' pankartı açtı. Kalabalık grup, bulvar üzerinden Karatekin Parkı'na kadar yürüdü. Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi. Çakırcı, "Bu tür şiddet olaylarının yaşanmaması için hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın hem hükümet yetkililerinden 'Öğretmen Meslek Kanunu'nun bir an önce çıkarılmasını biz istiyoruz. Buna ihtiyaç var. Çünkü böyle bir düzenleme olmazsa, önleyici tedbirler olmazsa, şiddeti önleyici tedbirler almazsak bu saldırılar devam edecek görünüyor. Bu saldırıların önüne geçmemiz için mutlaka bu yasayı bir an önce hükümetin çıkarması gerekiyor" dedi. Kalabalık, açıklamanın ardından dağıldı.

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