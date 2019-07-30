Çankırı'da omurgalı fosil kazıları başladı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, 'Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde bu yıl ki kazı çalışmalarına başlandı. Kazı Başkanı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, 20 yılı aşkın süredir devam eden kazılarda 3 bin 500 civarında fosil çıkardıklarını belirterek, "Türkiye'nin en önemli ve dünyanın en ender fosil yataklarından. Buranın turizm açısından Çankırı'ya çok büyük katkıları olacaktır" dedi.

Fatih Mahallesi'ndeki lokalitede 1997 yılından bu yana süren kazı çalışmaları, geçen yıl verilen aranın ardından bu yıl tekrar başladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında yapılan çalışmalarda bugüne kadar milyonlarca yıllık pek çok kalıntıya ulaşıldı. Geçen yıl yapılan kazılarda 15 türde yaklaşık 140 parça fosil bulundu. Bunlardan ön önemlisini gergedan kafatası oluşturdu.

10 KİŞİLİK EKİP

Erol, bu sezon 10 kişilik ekiple yeniden çalışmalara başladıklarını belirterek, yine önemli fosil kalıntılarına ulaşacaklarını tahmin ettiklerini söyledi. Yaklaşık 20 yılı aşkın süredir kazı yapılan bölgenin önemli bir fosil yatağı olduğunu vurgulayan Erol, "Fosil yatağımız aslında Türkiye’nin en önemli ve dünyanın en ender fosil yataklarından bir tanesi. Daha önceki yıllarda 30'un üzerinde türü elde ettiğimiz bir alan. Bunlardan 6 tane farklı türü Çankırı’ya özgü olarak tespit ettik. Bunlara Çankırı'nın geçmiş isimlerini vereceğiz. Yakın zamanda bu çalışmamız yayınlanacak. Çankırı'nın tanıtımı için bu çok önemli" dedi.

'3 BİN 500 CİVARINDA FOSİL ÇIKARDIK'

Erol, 'Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nin dünyada referans olarak kabul gördüğünü aktararak şunları söyledi:

"Dünyada, 'Çorak Yerler' önemli bir referans noktası olarak kabul ediliyor. Çankırı için önemli olan bu yerin sonuna kadar korunmasından yanayız. Tepenin altına doğru giden koca bir fosil yatağı var. Binlerce fosil çıkabilecek durumda. Biz şu anda 3 bin 500 civarında fosil çıkardık. Çok zengin bir bölgede yaşıyoruz. Bu çevreye özgü çok önemli hayvanlar var. Burayı örnek göstererek dünyanın dört bir yanında bizim hayvanlarımızı karşılaştırarak tarihlendirme yapıyorlar, ekolojik değerlendirme yapıyorlar. Buranın bir özelliği de bu alanın şehrin merkezinde olması. Her yerde böyle şehir merkezinde bulamazsınız. Şehir merkezinde ve korunması zor olan bir alandayız."

'MÜZE YAPILMASINI İSTİYORUZ'

Erol, 'Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nin artık kitap haline dönüşme zamanı geldiğini de kaydederek, "Hem Çankırı’ya hem ülkemize hem de dünyanın dört bir yanına 'Çorak Yerleri' tanıtacağız. Tuz mağarasıyla da bağlantı oluşturabilecek bir nokta çorak yerler. Bizim buradaki hayvanların yaşadığı dönemden sonra tuz mağarası oluşuyor. Kuraklık olduğu zaman ölüp burada fosilleşiyor, geri kalanlar göç ediyor. Tuzlaşma, kuraklaşma tatlı su göletlerinin kurumasına neden olduğu için hayvanlar buradan göç ediyor ve iklimler değişmeye başlıyor. Önemli bir fosil lokalitesi. Bu alanda bir müze de yapılmasını istiyoruz. Buranın turizm açısından da Çankırı’ya çok büyük katkıları olacaktır" diye konuştu.

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