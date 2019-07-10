Çankırı'da otomobil takla attı, emniyet kemeri hayat kurtardı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI'da, kontrolden çıkarak takla atıp, sürüklenen otomobilde bulunan 4 kişiden 2'si yaralandı. Yara almadan kurtulan sürücü Nurettin Tüfekçi, "Emniyet kemerleri takılıydı, hayatımızı kurtardı" dedi.
Kaza, Çankırı-Yapraklı karayolunda meydana geldi. Nurettin Tüfekçi yönetimindeki 06 NG 073 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı. Karşı şeride geçip, yaklaşık 80 metre sürüklenen otomobilde bulunan 4 kişiden, arka koltukta oturan 2'si yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Sürücü Nurettin Tüfekçi ile yanındaki koltukta oturan arkadaşı ise kazadan yara almadan kurtuldu. Sürücü Tüfekçi, cenazeden döndüklerini söyleyerek, "Arkadaşlarla sohbete daldık. Birden gözümün önü karardı, kaza yaptık. Emniyet kemerleri takılıydı, hayatımızı kurtardı" diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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