Çankırı’da otomobille traktör çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, otomobilin, traktöre arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızılırmak ilçesinde meydana geldi. Musa İnan (22) yönetimindeki 26 EJ 099 plakalı otomobil, Ömer Sabankaya (37) yönetimindeki 18 AL 728 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki Musa İnan ve Saadet Sevim ile traktör sürücüsü Ömer Sabankaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Musa İnan ve Saadet Sevim hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI



