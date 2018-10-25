HABER

Çankırı'da sağanak 4 bin ton pirince zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 21:45 | Son Güncelleme

Çankırı'da sağanak 4 bin ton pirince zarar verdi

Çankırı'da sağanak nedeniyle oluşan sel sonucu yaklaşık 4 bin ton pirinç zarar gördü.

Merkeze bağlı Karadayı köyünde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sele neden oldu.

Harman yerinde serili olan yaklaşık 4 bin ton pirinç, ıslanarak kullanılamaz hale geldi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkan Vekili ve Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, köydeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, aşırı yağış nedeniyle harman yerinde satılmak üzere bekletilen pirincin sular altında kaldığını söyledi.

Islanan çeltiklerin artık satılamayacağını ve çürüyeceğini belirten Gamzeli, "Harmanda bekleyen ürünlerimizi Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) almasını istiyoruz. Çünkü hem fiyat düştü hem de piyasada alıcı yok. TMO'nun çiftçimizin kara gün dostu olduğunu göstermesini bekliyoruz." dedi.

Karadayı köyü muhtarı Aslan Kütük de dere yatağındaki menfezlerin dar olması sonucu sel sularının pirinçlerin üzerine taştığını anlatarak, "Sulama kanalımız tamamen doldu. Kuraklıktan çektik, şimdi de pirinci sele kaptırdık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Tekfen Filarmoni Orkestrası Mersin'de sahne aldıTekfen Filarmoni Orkestrası Mersin'de sahne aldı
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Çok tehlikeli bir ekonomik krize sürükleniyoruzDİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Çok tehlikeli bir ekonomik krize sürükleniyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çankırı çeltik pirinç sağanak yağış

En Çok Okunan Haberler

Taciz iddiasıyla gündeme gelen Talat Bulut imajıyla şaşırttı!

Taciz iddiasıyla gündeme gelen Talat Bulut imajıyla şaşırttı!

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden 'andımız' eylemi

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden 'andımız' eylemi

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan hastanede! Bebek geliyor

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan hastanede! Bebek geliyor

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Loto çekiliş sonuçları | Milli Piyango 25 Ekim Süper Loto sonucu

Süper Loto çekiliş sonuçları | Milli Piyango 25 Ekim Süper Loto sonucu

Bin 500 Türk, Leros Adası'nda mahsur kaldı

Bin 500 Türk, Leros Adası'nda mahsur kaldı

Kar İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Meteoroloji 3 ili daha uyardı

Kar İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Meteoroloji 3 ili daha uyardı

Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu

Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapandı

Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.