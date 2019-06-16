HABER

Çankırı'da sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 12:58 | Son Güncelleme

Kızılırmak ilçesindeki sağanak sonucu, 170 mevsimlik işçinin yaşadığı 29 çadır sular altında kaldı

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadırlar su altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde yaşanan sağanak nedeniyle tarım arazilerinin drenaj kanallarından taşan su, Kızılırmak ilçesi ile Tımarlı köyü yolu kenarında bulunan mevsimlik işçilerin yaşadığı alanı bastı.

Taşan su nedeniyle yaklaşık 170 kişinin yaşadığı 29 çadır, sular altında kaldı.

Çadırlardaki aileler, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekiplerince güvenli bir alana taşındı.

Mevsimlik işçilerden Fadile Altındağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'dan çalışmak için bölgeye geldiklerini söyledi.

Tarlalarda çapa yaparak hayatlarını sürdürdüklerini anlatan Altındağ, "Dün akşamdan beri yağmur yağıyor. Şiddetli yağmurun ardından aniden çadırlarımızı su bastı. Yardıma gelip bizi çadırlardan çıkardılar. Yardım etmeselerdi boğulurduk. Eşyalarımız, yiyeceklerimizin tamamı sular altında kaldı." dedi.

Altındağ, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Başkentliler en çok domates ve portakal tükettiBaşkentliler en çok domates ve portakal tüketti
(Özel ) Karaborsaya düşen zirai ilaç, çiftçinin belini büküyor(Özel ) Karaborsaya düşen zirai ilaç, çiftçinin belini büküyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çankırı Kızılırmak sel

En Çok Okunan Haberler

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Murat Boz'a vale göndermesi: Allah biliyor

Murat Boz'a vale göndermesi: Allah biliyor

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

İran harekete geçti! Bu sefer hedef ABD değil!

İran harekete geçti! Bu sefer hedef ABD değil!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de 3,2 büyüklüğünde deprem!

Denizli'de deprem!

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

TSK'dan İdlib'e büyük sevkiyat

TSK'dan sıcak bölgeye büyük sevkiyat

İçişleri Bakanlığı duyurdu: İdil'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.