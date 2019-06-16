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Çankırı'da sağanak mevsimlik işçileri vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 14:08 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'nın Kızılırmak ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle mevsimlik işçilerin bulunduğu çadırlar sular altında kaldı.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'nın Kızılırmak ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle mevsimlik işçilerin bulunduğu çadırlar sular altında kaldı. Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle, ilçeye bağlı Tımarlı köyü üzerinde Güneydoğu'dan gelen mevsimlik işçilerin Kaldığı alanda su birikintisi oluştu. Sular altında kalan 29 çadır zarar gördü. Sabah saatlerinde bölgeye giden AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri çadırlarda yaşayan 170 kişiyi tahliye etti. Bu sırada tarım işçilerinin bazılarının zarar gören çadırda bulunan malzemeleri dışarıya çıkardığı görüldü. Yetkililerin büyük üzüntü yaşayan işçiler için yeni çadır temin edileceği bildirildi.

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