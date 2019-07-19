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Çankırı’da sahte para operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 19:15 | Son Güncelleme

Çankırı’da sahte paraları piyasaya sürmeye çalışan 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinde yapılan çalışmalar neticesinde Ankara’dan Çankırı’ya geldiği tespit edilen S.Ö., M.V.

Çankırı’da sahte para operasyonu: 3 gözaltı

Çankırı’da sahte paraları piyasaya sürmeye çalışan 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinde yapılan çalışmalar neticesinde Ankara’dan Çankırı’ya geldiği tespit edilen S.Ö., M.V. ve A.V. isimli şahıslar, sahte banknotları piyasaya sürerken yakalandı.
Araç ve üst araması sonucunda piyasaya sürülmeden 23 adet aynı seri numaralı 100 TL’lik para ele geçirildi. Sahte paraların bozdurulması sonucu alınan market malzemeleri de ele geçti.
Olay hakkında yapılan araştırmada ise şahısların 5 farklı iş yerinden alışveriş bahanesiyle piyasaya sürdüğü 5 adet aynı seri numaralı 100 TL’lik sahte para bozdurdukları tespit edildi. Zarara uğradığından habersiz olan iş yeri sahiplerine emniyet ekipleri tarafından ulaşılarak mağduriyetleri giderildi.
Şahıslar 28 adet aynı seri numaralı 100 TL’lik banknotlar ile suçtan elde edilen gelir olarak değerlendirilen bin 285 TL gerçek para ve alışveriş bahanesi sonucu alınan market malzemeleri ile birlikte sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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