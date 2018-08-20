Çankırı'da sürücü ve yolculara kaya tuzu ve kızılcık ekşisi ikramı

Çankırı'da belediye tarafından yolcu ve sürücülere kaya tuzu ile kızılcık ekşisi ikram edildi.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ile Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Ilgaz D-100 karayolunda Emniyet tarafından gerçekleştirilen uygulamaya katıldı.

Uygulama sırasında Çivitcioğlu ve Boz, sürücü ve yolcularla sohbet ederek Çankırı'nın meşhur kaya tuzu ve kızılcık ekşisini ikram etti.

Çivitcioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda sofralarda Çankırı kaya tuzu olmasını istediklerini söyledi.

Vatandaşlara kaya tuzu ile kızılcık ekşisi ikram ettiklerini dile getiren Çivitcioğlu, "Yolcularımızı hayırlı bayramlar geçirmelerini dileyerek uğurladık. İnşallah milletimiz hayırlı bir bayram geçirir. Kazasız, belasız bir bayram olur. Aileleriyle birlikte mutlu bayramlar geçirirler." dedi.

Boz da kurban etinin yanında Çankırı'nın tuzunun kullanılması için yolculara ikramda bulunduklarını anlattı.

Çankırı'nın kızılcık ekşisini de ikram ederek yolcuları serinlettiklerini belirten Boz, herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Çivitcioğlu ve Boz, Ilgaz Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğini de ziyaret ederek polislerle sohbet etti.

