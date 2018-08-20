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Çankırı'da sürücülere kaya tuzu ve kızılcık ekşisi ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 16:39 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde Çankırı Belediyesi tarafından hazırlanan kaya tuzu ve kızılcık ekşisi, Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden sürücülere ikram edildi.

Çankırı'da sürücülere kaya tuzu ve kızılcık ekşisi ikramı

Ramazan SARICI/ILGAZ(ÇANKIRI), (DHA)- ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde Çankırı Belediyesi tarafından hazırlanan kaya tuzu ve kızılcık ekşisi, Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden sürücülere ikram edildi.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinden geçen D-100 karayolu üzerinde AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ile Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Ilgaz Bölge Trafik Müdürlüğü tarafından yapılan yol kontrolü uygulamasına katıldı. Uygulama sırasında Milletvekili Çivitcioğlu ve Başkan Boz, sürücü ve yolcularla sohbet ederek Çankırı'nın meşhur kaya tuzu ve kızılcık ekşisini ikram etti.
Çivitcioğlu, Kurban Bayramı öncesi arife gününde memleketlerine giden vatandaşlara Çankırı’ya ait ürünleri ikramda bulunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Tüm yolcularımıza hayırlı yolculuklar diledik. Çankırı’mızın ürünlerini ikram ederek iyi bayramlar diledik. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum" dedi.
Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz da kurban eti yanında Çankırı’nın tuzunun bulunmasını istedikleri için kaya tuzunu hediye ettiklerini ifade ederek, "Memleketlerine giden vatandaşlarımıza kaya tuzumuzu ve kızılcık ekşimizi ikram ettik. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Sürücülerimize kazasız belasız yolculuklar diliyorum" diye konuştu.
Çorum'dan Kırklareli'ne seyir halinde olan Can Küçük uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Küçük, "İlk defa Çankırı'dan geçiyoruz. Uygulamadan son derece memnun olduk. Milletvekiline ve belediye başkanına teşekkür ediyoruz. Herkese iyi bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Çankırı'da sürücülere kaya tuzu ve kızılcık ekşisi ikramıÇankırı'da sürücülere kaya tuzu ve kızılcık ekşisi ikramıÇankırı'da sürücülere kaya tuzu ve kızılcık ekşisi ikramı

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