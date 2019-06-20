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Çankırı'da tarım arazilerinde sağanak ve dolu zararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 14:04 | Son Güncelleme

Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli: - "Yüzde 30 ile yüzde 100 arasında hasar görmüş ekili arazilerimiz var. Birçoğu biçerdöver giremeyecek durumda"

Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, tarım arazilerinde sağanak ve dolu nedeniyle yaşanan zararla ilgili, "Yüzde 30 ile yüzde 100 arasında hasar görmüş ekili arazilerimiz var. Birçoğu biçerdöver giremeyecek durumda." dedi.

Çankırı Ziraat Odası konferans salonunda düzenlenen toplantıda, çiftçilere doğal afet, tarım sigortaları, banka borç ertelemeleri, hububat fiyatları, TMO alımları ve hasat dönemi sıkıntıları hakkında bilgi verildi.

Gamzeli, burada yaptığı konuşmada, son günlerde il genelinde yaşanan sağanak ve dolu nedeniyle çiftçinin zarar gördüğünü söyledi.

Özellikle il merkezi ile Kızılırmak, Kurşunlu ve Ilgaz ilçelerinde tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirten Gamzeli, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Ziraat Odası olarak afet yaşayan köylerde arazi incelemelerinde bulunduklarını dile getiren Gamzeli, "Yüzde 30 ile yüzde 100 arasında hasar görmüş ekili arazilerimiz var. Birçoğu biçerdöver giremeyecek durumda. Sigortası olmayan çiftçilerimiz var. Bu oran çok yüksek. Çiftçilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im bizleri her türlü afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Yaşanan dolu ve sel felaketi sonrası çiftçinin belini doğrultamayacak hale geldiğini vurgulayan Gamzeli, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından üreticilerimizin Ziraat Bankası, özel bankalar, tarım kredi kooperatifleri prim borçları faizsiz olarak ertelenmeli. Çiftçilerimizin olmazsa olmazı mazot, tohum, gübre ilaç gibi girdiler hibe olarak verilmeli. Bir sonraki üretim dönemi için ihtiyaç duydukları finansmanın sağlanması gerekmektedir. Çiftçilerimiz tüm zorluklara rağmen tarlasından, bağından, bahçesinden, ahırından, ağılından kopmayı düşünmüyor. Tarım demek, gıda güvencesi demektir. Gıda güvencemizi sağlamak için çiftçilerimizi desteklemek zorundayız."

- "Tarım sigortalarının önemi ortaya çıkıyor"

Çankırı Tarım ve Orman Müdürü Osman Çakır da yaşanan sel felaketleri sonrası birçok yeri gezdiğini söyledi.

Birçok sıkıntı ortaya çıktığını kaydeden Çakır, "İnşallah tekrarını yaşamayız. Allah'tan can kaybımız yok. Malın telafisi bir şekilde mümkün." dedi.

Özellikle dört ilçede kendilerine afet ihbarı geldiğini aktaran Çakır, "Aldığımız bu ihbarları değerlendiriyoruz ve Bakanlığa bildiriyoruz. Burada tarım sigortalarının önemi ortaya çıkıyor. Tarım sigortası yaptıran çiftçilerimizin poliçelerinin yarısını devletimiz, yarısını da sizler karşılıyorsunuz. Bugünlerde sigorta çok önemli." şeklinde konuştu.

Toplantıda Tarım Kredi Kooperatifi sorumlusu Ali Bedir, TARSİM Ankara Bölge Müdürlüğünden uzman Hakan Asıltürk, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Emre Akbıyık ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Çankırı Ajans Amiri Yücel Türkanoğlu da çiftçileri bilgilendirdi.

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