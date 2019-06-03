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Çankırı’da telefonsuz köyde yangın: 7 ev kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 17:25 | Son Güncelleme

Telefonun bulunmadığı Çankırı’nın Yapraklı ilçesine bağlı Ayseki köyünde çıkan yangında 7 ev kül oldu.Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüyerek 7 evi sardı.

Telefonun bulunmadığı Çankırı’nın Yapraklı ilçesine bağlı Ayseki köyünde çıkan yangında 7 ev kül oldu.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüyerek 7 evi sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. Köylüler yanan evlerden bazı eşyaları kurtarmayı başardı. Yaklaşık 3 saat süren yangın söndürme çalışmasına Çankırı ve Yapraklı itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de katıldı. 7 evin yandığı köyde soğutma çalışmaları halen sürüyor.
Yangınla ilgili açıklama yapan Çankırı Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Bostan, yangına en hızlı şekilde müdahale ettiklerini, can kaybının olmadığını söyledi.
İtfaiye Müdürü Ahmet Semerci ise "Sahur vakti söndürülmeyen bir ateş neticesinde yangının çıkmış olabileceğini düşünüyoruz. Hem orman ekipleri hem itfaiye müdürlüğümüz hem de Yapraklı İtfaiyesi soğutma çalışmalarına devam ediyor. Bize gelen bilgiye göre 7 tane ev yanmış durumda. AFAD ekipleri de bölgede çalışma yürütüyor. Onların da yaptığı çalışma sonucunda daha net bilgiler ortaya çıkacak" dedi.

"Köyde hiçbir şekilde telefon kullanılamıyor"
Ayseki Köyü Muhtarı Hasan Sarı da "Yangın haberini aldıktan sonra köylülerle ilk müdahaleyi yaptık. Köyümüzde cep telefonu çekmiyor. Sabit telefon hattı da bulunmuyor. En büyük sıkıntımız telefon. Yaklaşık 2 senedir telefon hattımız bulunmuyor. Gerekli başvuruları yaptık. Zaten cep telefonu da çekmiyor. Ev telefonlarının bağlanması için çok uğraştık ancak bir sonuç alamadık" diye konuştu.

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