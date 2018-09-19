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Çankırı'da terör örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 18:19 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı

Çankırı'da terör örgütü PKK mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, il merkezinde askerlik yapan F.D'nin uzun süre PKK'nın dağ kadrosunda görev yaptığı ve sosyal medyada da PKK propagandasında bulunduğu tespit edildi.

Ekiplerce yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
çankırı İl Jandarma operasyon Terör örgütü

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