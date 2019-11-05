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Çankırı'da tılsımlı define kazısında tutuklanan 8 kişi serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 13:10 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'nın Bayramören ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde tılsımlı olduğuna inandıkları defineyi bulmak için kazı yaptıkları iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan, aralarında Almanya'dan gelen bir imamın da bulunduğu 8 kişi, önce tutuklandı, sonra itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'nın Bayramören ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde tılsımlı olduğuna inandıkları defineyi bulmak için kazı yaptıkları iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan, aralarında Almanya'dan gelen bir imamın da bulunduğu 8 kişi, önce tutuklandı, sonra itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Almanya'da yaşayan Yüksel Veli A., Çankırı'nın Bayramören ilçesi Sarıkaya köyü yakınlarındaki arazide gömülü define olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Erhan Ç. ile iletişime geçen Yüksel Veli A., tılsımlı olduğuna inandığı hazinedeki büyüyü bozmak için yine Almanya'da yaşayan imam İsa P.'ye ulaştı. Almanya'dan gelen Yüksel Vali A. ve İsa P'nin de aralarında bulunduğu 8 kişilik grup, geçen 24 Ekim'de akşam saatlerinde definenin olduğu bölgede inceleme yaptıktan sonra kazı çalışması başlattı. İş makinesi ile 5 metre derinliğinde çukur kazan şüphelilerin yanında bulunan İsa P. de sürekli ayet okuyup, dualar etti.
Jandarma ekipleri devriye atarken, gözcülük yapan Erhan Ç. ve kazı alanı yakınında bulunan aracın içinde Maksut ve Ali T. kardeşlerden şüphelendi. Bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri, kaçak kazı yapıldığını saptadı.
Jandarma ekipleri Maksut ve Ali T. kardeşleri, aracın içinde yakaladı. Kaçan Yüksel Veli A., İsa P. ve Erhan Ç., jandarmanın takibiyle yakındaki köyde, otomobille kaçan Ümit S., Özkan S. ve Teyip T. de yine ekiplerin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Birbirlerini tanımadığını iddia eden şüphelilerin telefonları incelendikten sonra daha önceden bir araya geldikleri tespit edildi. Şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda, 13 yüzük, 63 de sikke bulundu. Kazıda kullanılan dedektör ve iş makinesine de el konuldu.
8 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'Kültür ve Tabiat Kanunu'na muhalefet suçundan tutuklandı. Şüphelilerin tamamı, 2 gün sonra tutuklamaya yönelik yaptıkları itirazın ardından Çankırı Sulh Ceza Hakimliğince, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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