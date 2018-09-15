Çankırı'da trafik kazaları: 8 yaralı

Çankırı'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Yapraklı yolu Cezaevi mevkisinde refüje vurarak savrulan İrfan Seven idaresindeki 18 EC 117 plakalı hafif ticari araç, daha sonra karşı şeritten gelen İsmail Duymaz'ın kullandığı 18 DP 382 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler Seven ve Duymaz ile araçlardaki Semanur (12), Tuğba (5) ve Zeynep Seven, Kübra ve Döndü Duymaz, sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Deveciler mevkisinde ise Emre Kırıcı idaresindeki 18 DN 883 plakalı tır devrildi, kasasındaki küspeler ise yola saçıldı. Yaralanan tır sürücüsü de Çankırı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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