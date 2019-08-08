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Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 23:55 | Son Güncelleme

Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü

Çankırı'da, motosikletin devrilmesi sonucu halk otobüsünün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kamil Nabioğlu'nun kullandığı 18 AAD 931 plakalı motosiklet, Çankırı-Kastamonu kara yolu Işıklı Kavşak mevkisinde, halk otobüsü ile bir otomobilin arasından geçmek isterken devrildi.

Motosiklet sürücüsünün arkasında oturan Satılmış Nabioğlu (11), otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle Kastamonu-Çankırı kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Otobüs sürücüsü S.K. gözaltına alındı.

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