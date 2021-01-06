Çankırı’da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Çankırı’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde İndağı mevkisinde meydana geldi. Ilgaz yönünde seyir halinde olan Berat Yılmaz (31) yönetimindeki 06 BCJ 289 plakalı Renault Fluence model otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Yıldırım idaresindeki 34 VP 7627 Renault Kangoo model araçla kafa kafaya çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Ayşe Yıldırım (55) ve Mehmet Tosun (65) olay yerinde hayatını kaybederken, Rukiye İpek (36), Mustafa Yıldırım ve otomobil sürücüsü Berat Yılmaz (31), Gökhan Ekinci (25) ise yaralandı.

Yaralılar Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza dolayısıyla bir süre trafiğe kapatılan yıl araçların kaldırılması sonrasında tekrar trafiğe açıldı.

