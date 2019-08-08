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Çankırı’da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 15:20 | Son Güncelleme

Çankırı’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Samsun istikametine seyir halinde olan 06 LLF 44 plakalı otomobil D-100 Kara yolu üzerindeki refüje çarptı.

Çankırı’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Samsun istikametine seyir halinde olan 06 LLF 44 plakalı otomobil D-100 Kara yolu üzerindeki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle olay yerinde S.D. ve T.D. hayatını kaybetti.
Olay yerine çok sayıda 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri D-100 Kara yolu’nda güvenlik önlemini alırken 112 ekipleri ise kişilere ilk müdahalesini yaptı.
Kazada yaralanan M.D., Ç.D., Y.D., K.D. ve M.D. yapılan ilk müdahale sonrasında Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 3 yaralı Ankara’ya sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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