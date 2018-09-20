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Çankırı'da traktör kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 17:26 | Son Güncelleme

Çankırı'da traktör kazası: 1 ölü

Çankırı'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Osman Bakır (17) idaresindeki 06 HCE 53 plakalı traktör, Orta ilçesine bağlı Kayıören köyü yaylasında devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bakır'ın cenazesi, otopsi için Orta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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çankırı Kayıören köyü Traktör Kazası

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