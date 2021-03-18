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  4. Çankırı’da uyuşturucu operasyonu, 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Çankırı’da uyuşturucu operasyonu, 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi

18.03.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram metamfetamin ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı.Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde satan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çankırı’da uyuşturucu operasyonu, 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Çankırı’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram metamfetamin ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde satan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Bu neticede yapılan iki farklı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda H.B.’nin adresinde 0.25 gram eroin ve 7 adet sentetik hap, E.G.’de ise 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan H.B. hakkında yasal işlem başlatılırken E.G. isimli şahıs ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çankırı’da uyuşturucu operasyonu, 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi

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