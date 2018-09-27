Çankırı'da uyuşturucu operasyonu

Çankırı'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu iki kişi tutuklandı.
Otogar yakınlarında çok sayıda yabancı uyruklu kişinin bulunduğu ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan gelen bir aracın, Afganistan uyruklu 36 kişiyi indirdiğini belirledi.
Birinin çantasında 2 kilogram esrar bulunması üzerine, yabancı uyruklular, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Otogar polisinin yabancı uyruklulara ait bir çanta daha bulunduğunu bildirmesi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, çantada 2 kilogram esrar daha ele geçirildi.
Yapılan incelemede, çantaların R.M. ve R.H'ye ait olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Diğer yabancı uyruklular ise gerekli belgelerinin bulunması nedeniyle serbest bırakıldı.
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