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Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 14:52 | Son Güncelleme

Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Çankırı'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla Ö.Ç, Ü.A, M.Ç ile M.I. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç ile Ö.Ç "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya temin etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
çankırı narkotik operasyon uyuşturucu ticareti

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