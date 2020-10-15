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Çankırı’da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 13:23 | Son Güncelleme

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde mal ve ticareti ve ilgili kanuna muhalefet suçunu işleyen şüphelilere yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Çankırı’da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde mal ve ticareti ve ilgili kanuna muhalefet suçunu işleyen şüphelilere yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilere ait 3 ayrı adreste yapılan aramalarda 300 gram esrar, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 6 adet 9 mm fişek, 1 adet otomatik av tüfeği, 1 adet oluklu kama, 6 adet elektrikli fünye, 6 adet elektrikli infilak kapsülü, 6 adet dinamit kartuşu olduğu değerlendirilen kimyasal madde, 70 santimetre saniyeli fitil, 200 gram patlayıcı olduğu değerlendirilen kimyasal madde, 1 adet elektronik terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

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