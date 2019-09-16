Çankırı'da uyuşturucuya 4 tutuklama

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, yedek lastiğin içine gizlenmiş 3 kilo 500 gram skunk maddesi ve bin ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobildeki 4 kişi, tutuklandı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çankırı- Kastamonu yolu üzerinde gerçekleştirdiği yol kontrolünde, şüphe üzerine otomobili durdurdu. Ekipler, özel eğitimli narkotik köpeği 'Chucky' ile araçta arama yaptı. Köpek, bagajdaki yedek lastiğe tepki verdi. Aramada, lastiğin içine gizlenmiş 3 kilo 500 gram skunk maddesi ile bin ecstasy hap ele geçirildi. Araçta bulunan A.G., T.G., S.I. ve O.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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