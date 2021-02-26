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Çankırı’da vatandaşlar sesli drone ile uyarılıyor

26.02.2021 14:50 | Son Güncelleme:
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Çankırı’da polis ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşları sesli uyarırken drone ile de denetimlerini sürdürüyor.Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, etkisini sürdüren korona virüs ile mücadele kapsamında denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Çankırı’da polis ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşları sesli uyarırken drone ile de denetimlerini sürdürüyor.
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, etkisini sürdüren korona virüs ile mücadele kapsamında denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Ekipler kentin işlek alanlarında havadan ve karadan vatandaşları uyardı.

‘Uçan Yaren’ uyardı
Çankırı kent merkezinde halkın yoğun bulunduğu yerlerin yanı sıra pazar yerlerinde vatandaşlar temizlik, maske ve mesafe konularında üzerinde çakar lamba, siren ve megafon bulunan polis droneyi ile uyarılıyor. Emniyetin ‘Uçan Yaren’ ismini verdiği drone vatandaşların dikkatini çekerken, kameradan da kuralları ihlal edenler tespit ediliyor. Drone megafonundan “Hepimizin sağlığı için lütfen temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyalım. İyiyken kötü olmayalım. Sağlıklı günler dileriz” uyarısı yapıldı.

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