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  4. Çankırı’da yakalanan 5 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edildi

Çankırı’da yakalanan 5 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 22:44 | Son Güncelleme

Çankırı’da terör örgütü DEAŞ’A yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 DEAŞ şüphelisi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Çankırı’da terör örgütü DEAŞ’A yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 DEAŞ şüphelisi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan zanlılar hakkında sınır dışı edilme kararı alındı. Suriye’de faaliyet gösteren şahıslardan 4’ünün örgütün sözde savaşçısı olduğu, birinin ise finans işlerini yürüttüğü öğrenildi.

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