Çankırı'da yangın

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı bir köyde çıkan ve araziye yayılan yangında iki ev kullanılamaz hale gelirken ormanlık alanda zarar oluştu.

İlçeye bağlı Ilgaz Dağı Dağı eteklerindeki Beyköy'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kkuru otların ve ağaçların alev almasıyla kısa sürede geniş alana yayıldı.

Yangına Ilgaz, Çankırı, Kurşunlu ve Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri ile köylüler müdahale etti. Arazözlerle ve havadan helikopterle yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre iki ev kullanılamaz hale gelirken ormanlık alan da zarar gördü.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ilgaz Kaymakamı Muhammed Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık iki saat boyunca ekiplerin yangına müdahale ettiğini söyledi.

Yangında iki evin ağır hasar gördüğünü belirten Gürbüz, "Vatandaşlarımızın orman köylerinde çok daha duyarlı olma zarureti ortaya çıktı. Bir ağacın yetişmesi 40-50 yıl sürüyor bu da bizi üzüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır da orman köylerinde yaşayan vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını isteyerek, "Ilgaz büyük bir alan. Daha önce il koordinasyon toplantılarımızda helikopter pisti ve alanının oluşmasının faydalı olabileceği düşüncesini ifade ettik." dedi.

