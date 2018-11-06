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Çankırı'da yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 21:21 | Son Güncelleme

Şabanözü ilçesine bağlı Mart köyünde çıkan yangında 4 ev hasar gördü

Çankırı'nın Şabanözü ilçesine bağlı Mart köyünde çıkan yangında 4 ev zarar gördü.

Mart köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılması sonucu Ahmet Aktaşoğlu ile Ali Aktaşoğlu'na ait evler yandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Eldivan, Şabanözü ve Çankırı Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık iki saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında Ahmet ve Ali Aktaşoğlu'na ait evler kullanılamaz hale gelirken 2 evin çatısı da hasar gördü.

Köy muhtarı Mehmet Gınıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangını hemen jandarmaya haber verdiklerini belirterek, "2 ev yandı, diğer 2 evin de çatıları hasar gördü. Ev sahipleri Ankara'da yaşıyorlardı." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
çankırı Mart köyü Şabanözü yangın

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