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Çankırı'da yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 12:10 | Son Güncelleme

Yapraklı ilçesine bağlı Ayseki köyünün Pirgayip Mahallesi'nde çıkan yangında 7 ev hasar gördü

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Ayseki köyünde çıkan yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi.

İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometrelik mesafede bulunan köyün Pirgayip Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki evlere de sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı.

Köylüler, yanan evlerdeki eşyalarından bazılarını dışarı çıkardı.

Çankırı merkez ve Yapraklı itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, arazözlerle alevlere müdahale etti.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında 7 ev hasar gördü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çankırı Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Bostan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına en hızlı şekilde müdahale edildiğini söyledi.

Kontrol altına alınan yangında can kaybı veya yaralanan olmamasının sevindirici olduğuna dile getiren Bostan, tüm köy halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Semerci de sahur vakti söndürülmeyen bir ateş neticesinde yangının çıkmış olabileceğini anlatarak, "Hem orman ekipleri, hem itfaiye müdürlüğümüz hem de Yapraklı İtfaiyesi soğutma çalışmalarına devam ediyor. Bize gelen bilgiye göre 7 tane ev yanmış durumda. AFAD ekipleri de bölgede çalışma yürütüyor. Onların da yaptığı çalışma sonucunda daha net bilgiler ortaya çıkacak." ifadesini kullandı.

- "En büyük sıkıntımız telefon"

Ayseki köyü Muhtarı Hasan Sarı ise yangın haberini aldıktan sonra köylülerle ilk müdahaleyi yaptıklarını dile getirerek, "Köyümüzde cep telefonu çekmiyor. Sabit telefon hattı da bulunmuyor. En büyük sıkıntımız telefon. Yaklaşık 2 senedir telefon hattımız bulunmuyor. Gerekli başvuruları yaptık. Zaten cep telefonu da çekmiyor. Ev telefonlarının bağlanması için çok uğraştık ancak bir sonuç alamadık." diye konuştu.

Köylülerden Niyazi Seki de köyde telefon hattının bulunmaması nedeniyle ekiplere zamanında haber veremediklerini kaydetti.

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