Çankırı'da Ahilik kültürünün parçası olan "yaran geceleri" başladı.

Çankırı Ahi Yaran Oğuz Boylarını Yaşatma Derneği bünyesinde, büyük başağalığını Ali Deneci, küçük başağalığını İsmail Gönen'in yaptığı yaran gecelerinin açılış etkinliği kapsamında kentteki alışveriş merkezinde gösteri gerçekleştirildi.

Daha sonra Çankırı Belediyesi Yaran Evi'ne giden yaranlar, dua ederek 2019 yılının ilk ocağını yaktı.

Geleneklere göre akşam namazından sonra başlayan, sabah namazıyla sona erecek yaran toplantıları kapsamında maniler okunuyor, oyunlar oynanıyor.

Yaranın sorumlusu büyük başağa Deneci, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 yaren ve bir çavuştan oluşan yaranda bu yılın açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Deneci, "Oğuzlar'dan günümüze kadar yaşatılan kültür mirasımız, bu bayrağı da aldık. İnşallah gelecek nesillere bayrağımızı teslim edeceğiz." dedi.

Erkeklerin sazlı sözlü vakit geçirdiği esnaf birlikteliği olan yaran gecelerinde özellikle kış aylarında haftada bir gün bir araya geliniyor.

Sadece eğlence değil, dayanışma biçimi olarak görülen gecelerde katılımcıların birbirleriyle küskünlüğünün olmaması gerekiyor. Küs olanlar bu gecede barıştırılıyor.

