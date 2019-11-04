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Çankırı'daki DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 16:52 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden biri tutuklandı - Örgütün öldürülen elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin özel hizmetini yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan yaşlı kadın serbest bırakıldı

Çankırı'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden biri tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i sınır dışı edilmek üzere savcılıktan serbest bırakıldı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 3 şüpheliden Yaqoob Mustafa Abdulrazzaq çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.

Tutuklanan zanlının telefonunda, örgüt içi haberleşme uygulamasının olduğu, bu uygulama üzerinden örgütsel paylaşımlarda bulunduğu öğrenildi.

Mahkeme, terör örgütünün öldürülen elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin özel hizmetini yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan yaşlı kadın ile diğer bir zanlının ise serbest bırakılmasına karar verdi. Yaşlı kadının mahkemedeki ifadesinde, yaklaşık 3 hafta Bağdadi'ye zorla hizmet ettirildiğini söylediği öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 zanlının serbest bırakılması kararına itiraz edileceği belirtildi.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, terör örgütünün öldürülen elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişiyle, "emir" düzeyinde yöneticilerinin de aralarında olduğu 3'ü kadın 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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