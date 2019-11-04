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Çankırı'daki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 17:28 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda  gözaltına alınan 11 kişiden 1'i, sevk edildiği mahkemece tutuklandı, 10'u sınır dışı edilmek üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 1'i, sevk edildiği mahkemece tutuklandı, 10'u sınır dışı edilmek üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında belirlenen adreslere geçen 1 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i, emniyetteki işlemleri ardından sınır dışı edilmek üzere Asayiş Şubesi'ne teslime edildi. Diğer 3 kişi ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yaqoobmustafa AbdulrazAq, çıkarıldığı mahkemece 'örgüt üyeliği' suçundan tutuklanırken, 2 kişi sınır dışı edilmek üzere Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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