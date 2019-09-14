Çankırı'daki depremler

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, kentte meydana gelen 4,7 ve 4,8 büyüklüğündeki depremlerle ilgili, "Köylerimizde zarar gören binalarımız oldu ama önemli bir hasar söz konusu değil. Halkımızdan da herhangi bir şekilde panik olmaması, günlük hayatlarına devam etmelerini rica ediyorum." dedi.

Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çerkeş'in Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde olduğunu, ilçe merkezli sarsıntı gerçekleştiğini belirtti.

Sarsıntının boyutunun insana zarar verecek büyüklükte olmadığını dile getiren Aktaş, "Türkiye şartlarında 6 büyüklüğündekilerin altındakilerin tehlike uyandıracak bir sarsıntı olmadığını düşünüyoruz. Bunlar uzmanlarımızın görüşleri ama binalarımızın birçoğu deprem yönetmeliğinden önce yapıldığından köylerimizdeki derme çatma yapılar zarar görebiliyor. Köylerimizde zarar gören binalarımız oldu ama önemli bir hasar söz konusu değil. Halkımızdan da herhangi bir şekilde panik olmamalarını, günlük hayatlarına devam etmelerini rica ediyorum." diye konuştu.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da deprem sırasında evde olduğunu, sarsıntının ardından belediyeye gelerek kriz masası oluşturduklarını anlattı. Çerkeş'i köyleriyle kontrol ettiklerini vurgulayan Sopacı, şunları söyledi: