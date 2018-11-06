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Çankırı'daki FETÖ'nün "kadın yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 21:15 | Son Güncelleme

Çankırı'daki FETÖ'nün "kadın yapılanması" davası

Çankırı'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "kadın yapılanması"na yönelik davada, 5'i hakkında yakalama kararı bulunan, diğerleri tutuksuz 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada, tutuksuz sanıklardan Serpil D. üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Lise mezunu bir ev hanımı olduğunu belirten Serpil D, "Nevbahar Hanımlar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği başkanlık görevini bir dönem yaptım. Başkanlık görevini Mukadder A'nın beni aramasıyla kabul ettim. Ben derneğin sadece evrak üzerinde başkanlığını yaptım" dedi.

ByLock veya benzeri programları kullanmadığını iddia eden Serpil D, "Örgüt içerisinde herhangi bir kod adım bulunmuyor. Tamamen dini duygularla yapı içerisinde yer aldım. Dernek de bildiğim kadarıyla sosyalleşmek amacıyla kurulmuş bir dernekti. Fazla bir etkinliği olmadığı ve evraklarında da eksiklikleri olduğundan dolayı da derneği feshettik." diye konuştu.

Sanık savunmalarını tamamlayan mahkeme heyeti, avukatları da dinlemesinin ardından eksik hususların giderilmesi için mahkemeyi erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
çankırı Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Terör örgütü

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