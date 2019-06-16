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Çankırı'daki sağanak zarara yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 17:06 | Son Güncelleme

Çankırı'daki sağanak zarara yol açtı

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen sel, tarım arazilerine ve bahçelere zarar verdi, bazı evleri su bastı.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sebebiyle ilçeye bağlı Hacılar, Tımarlı, Saraycık, Halaçlı köylerinde bazı evleri su bastı, sele kapılan bazı hayvanlar telef oldu.

Saraycık köyü ile Kırıkkale'ye bağlı Danacı köyüne giden yol ise sel nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bölgede, İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolların ve dere yataklarının açılması için gece saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürüyor.

Hacılar köyü muhtarı Mehmet Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece saatlerinde köyün üst kısmında kalan çayın taşması sonucu köyün sular altında kaldığını söyledi.

Yaklaşık 20 ev ve ahırın selden zarar gördüğünü belirten Yıldırım, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
çankırı Kızılırmak sağanak sel

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