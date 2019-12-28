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  4. Çankırı'daki "üniversite deneme sınavı" gerçeğini aratmadı

Çankırı'daki "üniversite deneme sınavı" gerçeğini aratmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 13:49 | Son Güncelleme

Sınavda ÖSYM tarafından belirlenen kurallar uygulandı, sınava geç kalan öğrenciler içeri alınmadı

Çankırı'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi tarafından yapılan üniversite deneme sınavı, gerçeğini aratmadı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü'nde düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) denemesinde, ÖSYM tarafından belirlenen kurallar uygulanırken, sınava geç kalan bazı öğrenciler içeri alınmadı.

Sınav giriş belgelerini alan 90 öğrenci, velileriyle Uluyazı Kampüsü'ne geldi. Burada güvenlik görevlilerinin üst aramasının ardından içeri alınan öğrenciler, 135 dakikalık sınavda ter dökerken, veliler de bina önünde heyecanla çocuklarının çıkmalarını bekledi.

Okul müdürü Nazır Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin sınav esnasında yaşayacakları stres ve heyecanı atmak içini böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi.

Deneme sınavıyla öğrencilerin gerçek sınava daha hazır hale geleceklerini belirten Şahin, "Bu sınav sayesinde çocuklar okula nasıl ulaşacaklarını, sınav giriş kurallarını, farklı ortamlarda sınavda duyacakları heyecanı yaşayacaklar, gerçek sınavda daha rahat olacaklar." dedi.

Deneme sınavının üniversite sınavı olan TYT'nin birebir aynısı olduğunu vurgulayan Şahin, sınavda her şeyin kurallara uygun şekilde yapıldığını kaydetti.

Okulun psikolojik danışmanı Mehmet Akif Demirelli de sınavlarda kaygıyı yönetmenin öğrenciler için büyük sorun olduğuna dikkati çekti.

Öğrencilerin sınavlarda yüksek kaygı yaşadığını dile getiren Demirelli, "Bunu son gün sınav ortamında tatmaları yerine öncesinde sınav ortamlarına çocukların girip çıkmalarını, ortamı teneffüs etmelerini sağlayarak sınav anını normalleştirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrenci velisi Mehmet Fuat Arık ise öğrenciler için faydalı bir sınav olduğunu belirterek, "Çocukların sınava üniversitede girmeleri farklı bir ortam sağlıyor. İnşallah bütün çocuklarımız başarılı olur." diye konuştu.

Öğrencilerden Hilal Bozkurt da deneme sınavının kendisine çok faydalı olduğunu vurgulayarak, "Kimliğimi unutunca eve giderek alıp sınava geldim. Bu sınav bana güzel bir deneyim kazandırdı. Gerçek sınavda daha dikkatli olacağım." dedi.

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