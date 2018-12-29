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Çankırı'dan gönderilen ZPT'ler Nusaybin'den geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 01:43 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'dan Suriye sınırına gönderilen 14 Zırhlı Personel Taşıyıcı'yı (ZPT) taşıyan askeri konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinden geçti.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- ÇANKIRI'dan Suriye sınırına gönderilen 14 Zırhlı Personel Taşıyıcı'yı (ZPT) taşıyan askeri konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinden geçti.

Çankırı'da konuşlu 28'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'ndan Suriye sınır hattındaki birliklere demiryoluyla gönderilen ve perşembe günü akşam saatlerinde Gaziantep'e ulaşan askeri araçlardan 14 ZPT taşıyan 8 çekici, gece saatlerinde Nusaybin'e ulaştı. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilçeden geçen askeri konvoy, Cizre yönünde ilerleyip sınır hattına yönlendirildi.

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