Çankırılı üçüzlerin ilk karne sevinci

MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da birinci sınıfta eğitim gören tek yumurta üçüzleri, ilk karnelerini almanın heyecanını yaşadı.

Adnan Menderes İlkokulunda yaz tatili öncesi karne dağıtım töreni düzenlendi.

Okulda eğitim gören Fatma-Selim Çelik çiftinin 5 çocuğundan en küçükleri, tek yumurta üçüzü olan Barış, Berat ve Burak kardeşler de ilk kez karne heyecanı yaşadı.

Üçüzler karne sevinçlerini anneleri ve arkadaşlarıyla paylaştı.

Okul müdürü Samet Hamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarında bu sene farklı bir heyecan yaşadıklarını söyledi.

Meslek hayatında ilk defa okulunda üçüz öğrenci bulunduğuna belirten Hamlı, "Bu, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için de renklerimize renk kattı. Hep beraber aynı sınıfı paylaşmak hem öğrencilerimize ilginç geldi hem onları mutlu etti." dedi.

Üçüzlerin ve bütün öğrencilerinin eğitim öğretim dönemini başarıyla tamamladığını ifade eden Hamlı, "Öğrencilerimizle yaşadığımız anılar ilerleyen yıllarda yüzümüzü gülümseten bir hatıra oluyor. Merdivenin ilk basamağında olan öğrencilerimiz, üçüzlerimiz de bunu en tepelere kadar çıkaracak. Biz geleceğimizden ümitliyiz." diye konuştu.