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Çankırılı üçüzlerin ilk karne sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 11:06 | Son Güncelleme

Çankırı Adnan Menderes İlkokulu birinci sınıfta eğitim gören tek yumurta üçüzleri Barış, Berat ve Burak ilk karnelerini almanın mutluluğunu yaşadı - Üçüzlerin sınıf öğretmeni İbrahim Aydın: - "Üçüzlerin isimlerini hala karıştırıyorum. Özellikle Berat ve Burak'ı ayırt edemiyorum. Artık yerlerini bildiğim için o şekilde isimlerini söylüyorum"

MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da birinci sınıfta eğitim gören tek yumurta üçüzleri, ilk karnelerini almanın heyecanını yaşadı.

Adnan Menderes İlkokulunda yaz tatili öncesi karne dağıtım töreni düzenlendi.

Okulda eğitim gören Fatma-Selim Çelik çiftinin 5 çocuğundan en küçükleri, tek yumurta üçüzü olan Barış, Berat ve Burak kardeşler de ilk kez karne heyecanı yaşadı.

Üçüzler karne sevinçlerini anneleri ve arkadaşlarıyla paylaştı.

Okul müdürü Samet Hamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarında bu sene farklı bir heyecan yaşadıklarını söyledi.

Meslek hayatında ilk defa okulunda üçüz öğrenci bulunduğuna belirten Hamlı, "Bu, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için de renklerimize renk kattı. Hep beraber aynı sınıfı paylaşmak hem öğrencilerimize ilginç geldi hem onları mutlu etti." dedi.

Üçüzlerin ve bütün öğrencilerinin eğitim öğretim dönemini başarıyla tamamladığını ifade eden Hamlı, "Öğrencilerimizle yaşadığımız anılar ilerleyen yıllarda yüzümüzü gülümseten bir hatıra oluyor. Merdivenin ilk basamağında olan öğrencilerimiz, üçüzlerimiz de bunu en tepelere kadar çıkaracak. Biz geleceğimizden ümitliyiz." diye konuştu.

Üçüzlerin sınıf öğretmeni İbrahim Aydın da 7 yıldır Çankırı'da öğretmenlik yaptığını, ilk defa üçüz öğrencileri olduğunu anlattı.

Güzel bir eğitim dönemi geçirdiklerini, öğrencilerinin ilk karnelerini almaya hak kazandığını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Daha önce ikiz öğrencilerim oldu ama ilk defa üçüz oluyor. Öğrencilerimle de çok farklı deneyimler yaşadık. Üçü de çok başarılı, inşallah eğitim öğretim hayatlarını bu şekilde devam ettirirler. Üçüzlerin isimlerini hala karıştırıyorum. Özellikle Berat ve Burak'ı ayırt edemiyorum. Artık yerlerini bildiğim için o şekilde isimlerini söylüyorum. Sene başında üçüz öğrenciler olduğunu duyunca onların öğretmeni olmayı istemiştim. Kurada da bana düştü çocuklar. Tatilde birbirimizi çok özleyeceğiz ama inşallah 4. sınıf sonuna kadar çocuklarımızla birlikteyiz."

Üçüzlerin annesi Fatma Çelik ise çocuklarının ilk karnelerini aldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Üçüz kardeşler Barış, Berat ve Burak da eğitim hayatlarının ilk yılını geride bırakıp karne aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

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