HABER
  4. Çankırı'nın kaya tuzu "Türkiye'nin medikal tuz ihtiyacını" karşılıyor

Çankırı'nın kaya tuzu "Türkiye'nin medikal tuz ihtiyacını" karşılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 11:24 | Son Güncelleme

Kentteki 5 bin yıllık Tuz Mağarası'ndan çıkarılan kaya tuzu, fabrikada işlenerek sağlık sektöründe kullanılmak üzere medikal tuz haline getiriliyor - Fabrika müdürü Hasan Akgüç: - "Medikal tuz özellikle hemodiyaliz solüsyonlarında kullanılıyor. Türkiye'deki toplam tüketimin yüzde 70-80'i bizim tarafımızdan karşılanmaktadır" - "GMP tuzu dediğimiz, hem yurt içi hem de yurt dışında firmalara pazarlanabilecek ilaç ham maddesi ürününün üretimine başladık. Bununla ciddi manada ihracat ve katma değer sağlamayı planlıyoruz"

MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da 5 bin yıllık Tuz Mağarası'ndan çıkarılan ve işlenerek medikal tuz haline getirilen kaya tuzu, Türkiye'nin bu alandaki ihtiyacının önemli bölümünü karşılıyor.

Gıdadan bazı sanayi alanlarına kadar pek çok sektörde değerlendirilen kaya tuzunun Türkiye'deki en büyük rezervi Çankırı'da bulunuyor.

Çıkarılan kaya tuzunun bir bölümü kentteki fabrikalarda işlenerek sofralarda kullanıma sunulurken, bir kısmı da sağlık sanayisinde değerlendiriliyor.

Çankırı'da günlük 600 ton üretim kapasitesine sahip fabrikada yerin 150 metre altından çıkarılan kaya tuzu, işlenerek ilaç ham maddesi olarak piyasaya sunuluyor.

Fabrika müdürü Hasan Akgüç, AA muhabirine, üretim yaparken katma değeri yüksek ürünlere rağbet ettiklerini söyledi.

En prestijli ürünlerinin medikal tuz olduğuna işaret eden Akgüç, "Medikal tuz özellikle hemodiyaliz solüsyonlarında kullanılıyor. Türkiye'deki toplam tüketimin yüzde 70-80'i bizim tarafımızdan karşılanmaktadır." dedi.

- "GMP tuzunun üretimine başladık"

Akgüç, 2 yıldır yine bir ilaç ham maddesi olan iyi üretim uygulamaları (GMP) belgeli medikal tuz üretmek için yatırım yaptıklarını dile getirerek, "GMP tuzu dediğimiz, hem yurt içi hem de yurt dışında firmalara pazarlanabilecek ilaç ham maddesi ürününün üretimine başladık. Bununla ciddi manada ihracat ve katma değer sağlamayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

GMP belgeli medikal tuzun direkt serum solüsyonuna katılması sebebiyle kana karışacağından ilaç üretim prensipleri esas alınarak oluşturulmuş bir üretim sürecine sahip olduğunu vurgulayan Akgüç, "Bunun için bu ürün ham madde kaynağından fabrikanın üretim aşamalarına kadar, mikrobiyoloji laboratuvarımız da dahil olmak üzere çok ciddi denetim ve kontrol altında yapılmaktadır. Hastanelerdeki ameliyat odalarına benzer mantıkla üretimi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Üretilen yeni ürünün Türkiye'ye ciddi kazanım sağlayacağının altını çizen Akgüç, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar bu ürün, Türkiye'de üretimi yapılmadığından ithalatı gümrük vergisine tabi değildi. Biz üretimi gerçekleştirdikten sonra artık dışarıdan gelecek tıbbi tuz vergiye tabi olmak durumundadır. Bunun da memleketimize döviz kazandıran ayrıca bir unsur olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili birçok firmadan talep aldık. Firmalara numuneler gönderdik. Numuneleri inceleyen firmalardan gelecek talepleri bekliyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm''Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm'
Karaman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu; 2 araç hasar gördüKaraman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu; 2 araç hasar gördü
Ordu kış turizmini keşfettiOrdu kış turizmini keşfetti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çankırı Çankırı Kaya tuzu ilaç sektörü Medikal Tuz tuz mağarası

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da FETÖ operasyonu

İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var

Gassal Hamza Özken: Bu mesleği herkes yapamaz

Yapılması zor mesleklerden biri: Cesaret, güç ve kuvvet istiyor

Ekipler şüphe üzerine harekete geçti! Hepsi ele geçirildi

Ekipler şüphe üzerine harekete geçti! Hepsi ele geçirildi

İzmir'de feci kaza! Hamile eşinin yanından ayrılmadı

İzmir'de feci kaza! Hamile eşinin yanından ayrılmadı

Isparta’da 44 yaşındaki adam evde ölü olarak bulundu

44 yaşındaki adamın sır ölümü!

Öz kızını boğarak öldürdükten sonra parçalara ayırdığını itiraf etmişti! Babadan mahkemede şaşkına çeviren ifade

Kızını parçalara ayırdığını itiraf etmişti! Mahkemede şaşkına çeviren ifade

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.