Çankırı'nın kaya tuzu "Türkiye'nin medikal tuz ihtiyacını" karşılıyor

Akgüç, 2 yıldır yine bir ilaç ham maddesi olan iyi üretim uygulamaları (GMP) belgeli medikal tuz üretmek için yatırım yaptıklarını dile getirerek, "GMP tuzu dediğimiz, hem yurt içi hem de yurt dışında firmalara pazarlanabilecek ilaç ham maddesi ürününün üretimine başladık. Bununla ciddi manada ihracat ve katma değer sağlamayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Gıdadan bazı sanayi alanlarına kadar pek çok sektörde değerlendirilen kaya tuzunun Türkiye'deki en büyük rezervi Çankırı'da bulunuyor.

GMP belgeli medikal tuzun direkt serum solüsyonuna katılması sebebiyle kana karışacağından ilaç üretim prensipleri esas alınarak oluşturulmuş bir üretim sürecine sahip olduğunu vurgulayan Akgüç, "Bunun için bu ürün ham madde kaynağından fabrikanın üretim aşamalarına kadar, mikrobiyoloji laboratuvarımız da dahil olmak üzere çok ciddi denetim ve kontrol altında yapılmaktadır. Hastanelerdeki ameliyat odalarına benzer mantıkla üretimi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Üretilen yeni ürünün Türkiye'ye ciddi kazanım sağlayacağının altını çizen Akgüç, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar bu ürün, Türkiye'de üretimi yapılmadığından ithalatı gümrük vergisine tabi değildi. Biz üretimi gerçekleştirdikten sonra artık dışarıdan gelecek tıbbi tuz vergiye tabi olmak durumundadır. Bunun da memleketimize döviz kazandıran ayrıca bir unsur olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili birçok firmadan talep aldık. Firmalara numuneler gönderdik. Numuneleri inceleyen firmalardan gelecek talepleri bekliyoruz."

