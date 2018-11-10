HABER

Çankırı'nın tanıtımı için kaya tuzundan hediyelik yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 12:36 | Son Güncelleme

Takı tasarımcısı Ali Bülent Dereli, Hititlerden kalan yaklaşık 5 bin yıllık tuz mağarasından çıkarılan kaya tuzundan tespih, kolye, tablo, anahtarlık gibi süs eşyaları yaparak kentin tanıtımına katkı sağlıyor - Tasarımcı Ali Bülent Dereli: - "Hediyelik eşya konusunu kendime görev bildim. Hiçbir ücret talep etmeden bu işi geliştirmek isteyenlere de kurs veriyorum"

MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da, takı tasarımcısı Ali Bülent Dereli, kaya tuzundan tespih, kolye, tablo ve anahtarlık gibi eşyalar yaparak kentin tanıtımına katkı sağlamaya çalışıyor.

Kent merkezindeki Buğday Pazarı Medresesi'ndeki iş yerinde hediyelik eşya tasarımı yapan 56 yaşındaki Ali Bülent Dereli, genellikle tuz lambası üretilen kaya tuzundan başka nesneler yapmak için harekete geçti.

Hititlerden kalan yaklaşık 5 bin yıllık tuz mağarasından çıkarılan kaya tuzlarını, küçük parçalar haline getirerek anahtarlık yapmaya başlayan Dereli, daha sonra tablonun yanı sıra tespih, kolye ve bileklik gibi ürünler tasarladı.

İş yerini ziyaret edenlere kaya tuzu hakkında bilgi veren Dereli, tasarladığı süs eşyalarıyla kentin tanıtımına katkı sunuyor.

Dereli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2000 yılından bu yana süs eşyası ve hediyelik eşyalar yaptığını söyledi.

Kaya tuzunun tanıtımına katkı sağlamak için Çankırı'daki hediyelik eşya yelpazesini genişletmek istediğini dile getiren Dereli, "Küçük hediyelik eşyalar yapmaya başladım. İlk olarak kaya tuzundan kolye, anahtarlık gibi şeyler yaptım." dedi.

Daha sonra aklına kaya tuzu parçalarından tespih yapmak geldiğini anlatan Dereli, "Anahtarlık ve kolyeden sonra tuzdan tespih yaptım. Oldukça da ilgi çekti. Tuz lambaları, anahtarlık ve kolyenin yanı sıra tespih de yaparak hediyelik eşya olarak sunma şansımız oldu." diye konuştu.

- "Çankırı tuzunun her eve girmesi için çalışıyorum"

Kaya tuzu tanıtımı için elinden geldiğince çabaladığına işaret eden Dereli, şunları kaydetti:

"Tuzdan tablolar da yaparak Çankırı kaya tuzunun her eve girmesini sağlamaya çalışıyorum. Çankırı kaya tuzu duvarlarda asılı olsun diye uğraşıyorum. Kaya tuzlarına sanat eseri değeri vermeye çalışıyorum. Tuz bizim her şeyimiz. Çankırı'nın kalkınması için kaya tuzu önemli bir yer teşkil ediyor. Hediyelik eşya konusunu kendime görev bildim. Hiçbir ücret talep etmeden bu işi geliştirmek isteyenlere de kurs veriyorum. Ne kadar çok Çankırı'nın tanıtımına katkıda bulunursak o kadar çok mutlu olacağız."

Dereli, kaya tuzunun birçok faydası bulunduğunu, bunun hediyelik eşyalarda kullanılmasının, plastik malzemelere göre daha sağlıklı olduğunu vurgulayarak, "Tuzun vücuttaki stresi aldığı söyleniyor. Bu yüzden plastik malzemelere göre tuz daha sağlıklı. İnsanlar gönül rahatlığıyla kullanabiliyor." ifadesini kullandı.

PARTNEROnu gören inanamadı! Sokağa bu halde çıkınca...Onu gören inanamadı! Sokağa bu halde çıkınca...
Lazer epilasyonda kabusu yaşadıLazer epilasyonda kabusu yaşadı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruzBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Bülent Dereli çankırı hediyelik eşya Kaya tuzu takı tasarımı Tuzdan tablo Tuzdan tespih

En Çok Okunan Haberler

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Atatürk'ün yemek isteyip de yiyemediği son yemek!

Atatürk'ün yemek isteyip de yiyemediği son yemek!

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

İlginizi Çekebilir

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi

Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Meteoroloji uyardı! Salı gününden itibaren...

Meteoroloji uyardı! Salı gününden itibaren...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lazer epilasyonda adeta kabusu yaşadı! Tazminat davası açtı

Lazer epilasyonda adeta kabusu yaşadı! Tazminat davası açtı

TSK: Saldırı hazırlığındaki 15 terörist öldürüldü

TSK: Saldırı hazırlığındaki 15 terörist öldürüldü

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Kültür ve Özne Toplantıları PAD'da düzenlenecek

Kültür ve Özne Toplantıları PAD'da düzenlenecek

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Annesinin mezarında dua ederken topraktan bebek çıktı!

Annesinin mezarında dua ederken topraktan bebek çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.