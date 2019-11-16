HABER

Çankırı'nın tescilli "sarımsaklı et" yemeği ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 11:32 | Son Güncelleme

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen: - "Artık Çankırı, tuzunun yanında sarımsaklı etiyle de sesini duyuracaktır"

MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'nın tescilli "sarımsaklı et" yemeği, kenti ziyarete gelenlerden rağbet görüyor.

Sarımsaklı et yemeğinin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) müracaat eden Çankırı Belediyesine, içinde bulunan Çankırı tuzu ve Taşköprü sarımsağıyla ünü il dışına taşan yemek için coğrafi işaret belgesi verildi.

Çankırılıların yanı sıra kenti ziyarete gelenler de "sarımsaklı et" yemeğine ilgi gösteriyor.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AA muhabirine, sarımsaklı et yemeğinin tarihinin çok eskilere dayandığını söyledi.

Yemeğin içinde Çankırı tuzu bulunmasının en önemli özelliği olduğuna işaret eden Esen, "Sarımsaklı et yemeğini herkese tavsiye ederiz. Damaktan çıkacak bir lezzet değil. Çok farklı bir tadı var. Çankırı'mızın yıllardır geleneksel olarak yaptığı, aradığımız bir lezzet. Misafirlerimizin de çok hoşnut kaldığını biliyoruz. Artık Çankırı, tuzunun yanında sarımsaklı etiyle de sesini duyuracaktır." ifadesini kullandı.

- "Yemeğin püf noktası et kavrulmadan suyunun verilmesi"

Lokantasında 42 yıldır sarımsaklı et yemeği yapan Sefer Tekmen de yemeğin Çankırılıların damak tadına uyum sağlayan bir lezzet olduğunu dile getirdi.

Şehir dışından gelen misafirlerin de yemeği çok beğendiğini vurgulayan Tekmen, "Çankırı'da en çok satılan yemek, sarımsaklı ettir. Bazı müşterilerimiz Ankara'dan sarımsaklı et yemeye geliyor. Yöresel yemek için gezenlerden de bizi ziyaret edenler oluyor." dedi.

Yemekte kullanılan bütün ürünlerin Çankırı yöresine ait olduğuna dikkati çeken Tekmen, "Yemeğin püf noktası, et kavrulmadan suyunu vermeyeceksin. Günde 3 tencere yapıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yemeğin yapılışı hakkında bilgi veren Tekmen, şunları kaydetti:

"Yemeğimizi bakır tencerede yapıyoruz. Önce etimizi güzelce kavuruyoruz. Daha sonra tereyağımızı koyuyoruz. Etimiz kavrulduktan sonra salçamızı ve Çankırı kaya tuzunu ekliyoruz. Sonra defne yaprağı atıyoruz içine. Kaynamaya başlayınca kabuklu şekilde sarımsaklarımızı tencereye boşaltıyoruz. Bol miktarda arpacık soğanı koyuyoruz. Yaklaşık bir saat sonra yemeğimiz hazır hale geliyor."

Çankırılı Akif Metin ise işi icabı Türkiye'nin farklı yerlerini gezdiğini anlatarak, "Türkiye'nin başka hiçbir yerinde böyle bir lezzet bulamadım. Misafirlerime mutlaka sarımsaklı et yediririm. Böyle bir lezzeti başka yerde bulamadıklarını söylüyorlar." diye konuştu.

PARTNERÜç ayda 4 sevgili değiştirdi: Ailesi endişe içindeÜç ayda 4 sevgili değiştirdi: Ailesi endişe içinde
Arılara meydan okuduArılara meydan okudu
Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı adliyedeAnıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çankırı Çankırı Belediyesi Çankırı yemeği Sarımsaklı et Sefer Tekmen Tescilli yemek

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

4 belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu: Türkiye ve Rusya'nın yedinci kara devriyesi tamamlandı

MSB bu fotoğraflarla duyurdu!

Bu görüntüler ilk kez yayınlandı! İşte yapay zekalı İHA'lar...

Bu görüntüler ilk kez yayınlandı! İşte yapay zekalı İHA'lar...

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber! 1 asker şehit

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Üzerine kuma getirildi kansere yakalandı ama pes etmedi

Üzerine kuma getirildi kansere yakalandı ama pes etmedi

Mardin ve Şanlıurfa'da 4 HDP’li Belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.