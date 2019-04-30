Çankırı'ya şehit ateşi düştü

Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, (DHA)- SURİYE'nin Azez kentinde, PKK/YPG'li teröristler tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna düzenlenen havanlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yalçın Koca'nın (29) Çankırı'daki ailesine acı haber ulaştı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla terör örgütlerinden arındırılan Azez ile Afrin arasındaki üs bölgesine giden TSK konvoyuna, bugün Maranez köyü yakınlarında PKK/YPG'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Yalçın Koca şehit oldu, 3 asker de hafif yaralandı.

Şehit Yalçın Koca'nın acı haberi, Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Güneykışla köyünde oturan ailesine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan şehidin babası Zekeriya ve annesi Yurduşen Koca, gözyaşı döktü.

GÖREVE 11 AY ÖNCE BAŞLADI

Şehidin ailesinin oturduğu müstakil eve Türk bayrakları asıldı. Köyde çiftçilik yapan Zekeriya ve Yurduşen Koca çiftinin 3 çocuğundan küçüğü olan Şehit Yalçın Koca'nın, 11 ay önce göreve başladığı ve bekâr olduğu öğrenildi. Şehit Koca'nın cenazesinin, yarın öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

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