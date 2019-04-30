HABER

Çankırı'ya şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 18:47 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Azez kentinde, PKK/YPG'li teröristler tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna düzenlenen havanlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yalçın Koca'nın (29) Çankırı'daki ailesine acı haber ulaştı.

Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, (DHA)- SURİYE'nin Azez kentinde, PKK/YPG'li teröristler tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna düzenlenen havanlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yalçın Koca'nın (29) Çankırı'daki ailesine acı haber ulaştı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla terör örgütlerinden arındırılan Azez ile Afrin arasındaki üs bölgesine giden TSK konvoyuna, bugün Maranez köyü yakınlarında PKK/YPG'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Yalçın Koca şehit oldu, 3 asker de hafif yaralandı.

Şehit Yalçın Koca'nın acı haberi, Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Güneykışla köyünde oturan ailesine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan şehidin babası Zekeriya ve annesi Yurduşen Koca, gözyaşı döktü.

GÖREVE 11 AY ÖNCE BAŞLADI

Şehidin ailesinin oturduğu müstakil eve Türk bayrakları asıldı. Köyde çiftçilik yapan Zekeriya ve Yurduşen Koca çiftinin 3 çocuğundan küçüğü olan Şehit Yalçın Koca'nın, 11 ay önce göreve başladığı ve bekâr olduğu öğrenildi. Şehit Koca'nın cenazesinin, yarın öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...
Marmaris'te cinsel istismara karşı eylemMarmaris'te cinsel istismara karşı eylem
Çankırı'ya şehit ateşi düştüÇankırı'ya şehit ateşi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

YSK mazbata itirazını bir kez daha reddetti

YSK mazbata itirazını bir kez daha reddetti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar var

TEM'de kilitleyen kaza! Bu halde bekledi

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Manisa Lalesi'ni koparana 60 bin lira ceza!

Bu çiçeği koparan 60 bin lira ceza ödüyor

'Peygamberler diyarı'nda kano şov

Burası Diyarbakır! Eğer birinci olursa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.