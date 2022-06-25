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Cankurtaran Açığı Olan New York’ta Boğulmalar Artıyor

25.06.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York ve New Jersey eyaletlerinin Atlantik Okyanusu kıyısındaki plajlarında “cankurtaran krizi” yaşanıyor. Nisan ayından bu yana 15’i son iki haftada olmak üzere 20 kişi cankurtaranların görev yapmadığı plajlarda boğularak öldü

Cankurtaran Açığı Olan New York’ta Boğulmalar Artıyor

NEW YORK - New York ve New Jersey eyaletlerinin Atlantik Okyanusu kıyısındaki plajlarında “cankurtaran krizi” yaşanıyor. Sertifikalı cankurtaran açığı bulunan New York’taki belediyeye ait yüzme havuzları kapatıldı. Nisan ayından bu yana 15’i son iki haftada olmak üzere 20 kişi cankurtaranların görev yapmadığı plajlarda boğularak yaşamını yitirdi.

New York’un Queens bölgesindeki Rockaway Plajı'nda geçtiğimiz hafta 5 genç boğularak hayatını kaybetti. Sıcakların artmasıyla plajlarda yeterli cankurtaranın görevlendirilememesi endişeleri arttırıyor. New York Belediye Başkanı Eric Adams, cankurtaran açığı nedeniyle yaşanan boğulmalar yüzünden eleştiriliyor.

Kentteki plaj ve havuzlarda sertifikalı cankurtaranlar yaz aylarında sabah 10:00’dan 18:00’e kadar çalışıyor. New Yorklular'a güvenlikleri için bu saatlerde suya girmeleri tavsiye ediliyor. Ancak geçtiğimiz yılların aksine New York’un en çok ilgi gören bölgeleri olan Coney Island, Manhattan Beach, Brighton Beach ve Rockaway Beach’te henüz cankurtaranlar plajların dolmasına rağmen göreve başlamadı.

New York'taki Cankurtaran açığına Vali Kathy Houchul da müdahale etti. “Cankurtaran kriziyle” ilgili önceki gün basın toplantısı düzenleyen Vali Houchul, açığı kapatmak için cankurtaranlara zam yapılacağını açıkladı. Vali Hochul, geçtiğimiz yıl saat ücreti 18 dolar 15 sent olan sertifikalı cankurtaranlara bu yıl 22 dolar saat ücreti verileceğini bildirdi.

Vali Hochul, “Tüm New Yorklular, bu yaz halka açık plajlarımızın ve havuzlarımızın güvenle keyfini çıkarma fırsatını hak ediyor. Yüzme havuzlarını ve plajları tehdit eden cankurtaran açığı nedeniyle daha agresif bir şekilde daha fazla cankurtaran işe alıyoruz" dedi.

New York Belediyesi şimdiye kadar 516 sertifikalı cankurtaranın işe alındığını belirtti. New York Belediyesi'nin, salgın hastalığın etkin olduğu 2021 yılında bin 13 cankurtaranı istihdam ettiği, bu yıl geçen yıla oranla yüzde 49'luk bir düşüş ve bin 530 cankurtaranın işe alındığı 2016'ya oranla da yüzde 66'lık bir düşüş yaşandığını belirtti.

New York’taki plaj ve parklardan sorumlu dairenin sözcüsü Crystal Howard, 4 Temmuz bayramına kadar yeni cankurtaran işe alacaklarını kaydetti.

Ülke genelindeki durum da New York’tan pek farklı değil. Yaz sezonu başlarken başlamasıyla havuzlar ve plajlarda cankurtaran açığı bulunuyor. Amerikan Cankurtaran Derneği'ne göre, ülkedeki 309 bin yüzme havuzunun yaklaşık üçte biri açılamama tehlikesiyle karşı karşıya.

Hastalık Kontrol Merkezi ve Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, ABD'de her gün 10 kişinin boğulduğu ve dünya genelindeyse her saatte 40 kişinin boğulduğu belirtiliyor.

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