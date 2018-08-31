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Cankurtaran ekiplerinden 30 Ağustos Zafer bayramı kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 09:54 | Son Güncelleme

 ŞİLE Uzunkum Plajında görevli İstanbul Büyükşehlir Belediyesi (İBB) Cankurtaran ekipleri 30 Ağustos Zafer Bayramının 96.yılı nedeniyle sorumlu oldukları plajda Türk Bayrağı açarak sirenler eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Cankurtaran ekiplerinden 30 Ağustos Zafer bayramı kutlaması

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA) ŞİLE Uzunkum Plajında görevli İstanbul Büyükşehlir Belediyesi (İBB) Cankurtaran ekipleri 30 Ağustos Zafer Bayramının 96.yılı nedeniyle sorumlu oldukları plajda Türk Bayrağı açarak sirenler eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Plaja gelen vatandaşların büyük beğenisini kazanan Cankurtaran ekiplerinin bayram kutlamaları ellerinde Türk Bayraklarıyla hep birlikte okudukları İstiklal Marşıyla son buldu.

(FOTOĞRAF)

Cankurtaran ekiplerinden 30 Ağustos Zafer bayramı kutlamasıCankurtaran ekiplerinden 30 Ağustos Zafer bayramı kutlaması

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