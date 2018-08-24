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Cankurtaranlar boğulmaktan kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 18:47 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde çeken akıntıya kapılan Seher Kütük Baydar (35), cankurtaranlar tarafından boğulmaktan kurtarıldı.

Cankurtaranlar boğulmaktan kurtardı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde çeken akıntıya kapılan Seher Kütük Baydar (35), cankurtaranlar tarafından boğulmaktan kurtarıldı.
Akçakoca'da havanın aşırı rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle belediye, polis ve jandarma ekipleri, denize girilmemesi yönünde uyarılarda bulundu. Ankara'dan ilçeye tatile gelen ve tüm uyarılara rağmen serinlemek için denize giren Seher Kütük Baydar, çeken akıntıya kapılınca boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan Baydar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Seher Kütük Baydar, buradaki müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

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