Cankurtaranlar, can simidiyle sürüklenen minik Cemre'yi kurtardı

Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesinde, rüzgarda can simidiyle sürüklenen Cemre N.'yi (4) cankurtaran ekipleri kurtararak, annesine teslim etti.

Edremit ilçesinde annesi Serpil N. ile denize giren Cemre N.'nin içinde bulunduğu can simidi bir anda rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başladı. Denizde annesinden metrelerce uzaklaşan küçük kızı fark eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekibi harekete geçti. Cemre, bota alınarak karaya çıkarıldı. Endişe içinde kızını bekleyen anne ise gözyaşları içinde yavurusan kavuştu. Minik Cemre'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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