HABER

Cankurtaranlar, can simidiyle sürüklenen minik Cemre'yi kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 18:04 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesinde, rüzgarda can simidiyle sürüklenen Cemre N.'yi (4) cankurtaran ekipleri kurtararak, annesine teslim etti.

Cankurtaranlar, can simidiyle sürüklenen minik Cemre'yi kurtardı

Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesinde, rüzgarda can simidiyle sürüklenen Cemre N.'yi (4) cankurtaran ekipleri kurtararak, annesine teslim etti.
Edremit ilçesinde annesi Serpil N. ile denize giren Cemre N.'nin içinde bulunduğu can simidi bir anda rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başladı. Denizde annesinden metrelerce uzaklaşan küçük kızı fark eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekibi harekete geçti. Cemre, bota alınarak karaya çıkarıldı. Endişe içinde kızını bekleyen anne ise gözyaşları içinde yavurusan kavuştu. Minik Cemre'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Cankurtaranlar, can simidiyle sürüklenen minik Cemre'yi kurtardı

Aracını satmak için notere gidince şaşkına döndüAracını satmak için notere gidince şaşkına döndü
Ünlü grafiker Yurdaer Altıntaş hayatını kaybettiÜnlü grafiker Yurdaer Altıntaş hayatını kaybetti
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk kule blokları geldi1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk kule blokları geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

İstanbul'da iki metrobüs kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul'da iki metrobüs kaza yaptı: Yaralılar var

Çavuşoğlu'ndan ABD heyetine ilişkin açıklama

Çavuşoğlu'ndan ABD heyetine ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kandil'e hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi

MSB'den flaş açıklama! Kandil'e hava harekatı

Son dakika! Diyarbakır'da el yapımı patlayıcılı saldırı: Yaralılar var

Diyarbakır'da saldırı! Yaralılar var

Son dakika: Artvin merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı!

Adana Valiliği'nden sahte içki açıklaması

6 kişinin tedavisi sürüyor!

Son dakika: Düzce 'afet bölgesi' ilan edildi

Düzce 'afet bölgesi' ilan edildi

Teslim olan PKK'lılar itiraf etti: Yöneticiler firar etti

Teslim olan PKK'lılar itiraf etti: Yöneticiler firar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.