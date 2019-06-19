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Cankurtaranlardan nefes kesen kurtarma tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 09:16 | Son Güncelleme

Karadeniz’de sık sık yaşanan boğulma vakalarının önüne geçmek için tatbikat yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, nefes kesen kurtarma operasyonuna imza attı.Atakum ilçesi sahilinde gerçekleştirilen tatbikatta sözde boğulan bir vatandaşı kurtarmak için ekipler harekete geçti.

Karadeniz’de sık sık yaşanan boğulma vakalarının önüne geçmek için tatbikat yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, nefes kesen kurtarma operasyonuna imza attı.
Atakum ilçesi sahilinde gerçekleştirilen tatbikatta sözde boğulan bir vatandaşı kurtarmak için ekipler harekete geçti. Telsizden gelen anonsla adeta saniyeler ile yarışan cankurtaran ekipleri boğulma vakasına müdahale etti. Yaklaşık 15 kişilik ekip 3 kola ayrılarak denizden, karadan ve sahilden hareket ederek kısa sürede boğulan kişiye ulaştı. Senaryo gereği boğulma tehlikesi geçiren vatandaşa denizde feribot ile müdahale eden ekipler, ardından da yanlarında getirdikleri sosislerin yardımıyla kişiyi denizden çıkardı. Denizden çıkarılan vatandaşa yine ilk müdahale de kumsalda yapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren şahıs suni teneffüs ile hayata döndürüldü. Bu sırada tatbikata Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri de eşlik etti.

“29 kilometrelik bir alanda hizmet vereceğiz”
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, Samsun İtfaiye Daire Başkanlığının 2010 yılından beri sahillerde cankurtaran hizmeti verdiğini söyledi. Yaz sezonlarında yaklaşık 4 ay boyunca bu hizmeti sürdürdüklerini ifade eden Zengin, “Bu hizmeti başladığımız günden bugüne her yıl ilave alanları da dahil ederek sürdürmekteyiz. Bu yıl yaklaşık 29 kilometrelik bir alanda hizmet vereceğiz. Amacımız olası boğulma vakalarına karşı hizmet etmek. Hiç kimsenin burnu kanamadan bu sezonu atlatmak. Cankurtaran hizmetlerimiz de bu yıl hizmet alım şeklinde oldu. 85 kişilik bir hizmetimiz var. Tüm ekipmanlarıyla alanda görev almakta” dedi.

“Vatandaşlarımız dalgalı ve fırtınalı havada denizlerden uzak durmalı”
Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Zengin, “Vatandaşlarımız dalgalı ve fırtınalı havada denizlerden uzak durmalı. Cankurtaran personelimizin uyarılarına mutlaka dikkat etmeleri lazım. En sıkıntılı anlar dalgalı ve fırtınalı anlar. Cankurtaran hizmeti verilmeyen yerlerde de uyarı levhalarımız var. Bunların olmadığı yerlerde vatandaşlarımız denize girmesin” diye konuştu.

Cankurtaranlardan nefes kesen kurtarma tatbikatı

Cankurtaranlardan nefes kesen kurtarma tatbikatı

Cankurtaranlardan nefes kesen kurtarma tatbikatı

Cankurtaranlardan nefes kesen kurtarma tatbikatı

Cankurtaranlardan nefes kesen kurtarma tatbikatı

Cankurtaranlardan nefes kesen kurtarma tatbikatı

Cankurtaranlardan nefes kesen kurtarma tatbikatı

Cankurtaranlardan nefes kesen kurtarma tatbikatı

Cankurtaranlardan nefes kesen kurtarma tatbikatı

Cankurtaranlardan nefes kesen kurtarma tatbikatı

Cankurtaranlardan nefes kesen kurtarma tatbikatı

Cankurtaranlardan nefes kesen kurtarma tatbikatı

Cankurtaranlardan nefes kesen kurtarma tatbikatı

Cankurtaranlardan nefes kesen kurtarma tatbikatı

Cankurtaranlardan nefes kesen kurtarma tatbikatı
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