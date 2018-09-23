CANLI | Akhisarspor - Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 6. hafta)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Akhisarspor deplasmanına çıkıyor. Saat 19:00'da başlayacak Akhisarspor - Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların hedefi, yeniden liderlik koltuğuna oturmak. İşte Akhisarspor - Galatasaray maçına dair tüm detaylar ve maçın canlı anlatımı...

AKHİSARSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Mustafa Yumlu, Kadir, Caner, Serginho, Eray, Güray, Sissoko, Manu, Regattin

Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan Kabak, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Sinan Gümüş, Emre Akbaba, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru

13. randevu

Akhisarspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 11 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise 1 kez rakibini mağlup etti. Akhisar, rakibine karşı tek galibiyetini 2013-2014 sezonun ilk yarısında evinde 2-1'lik skorla ile elde etti.

Galatasaray'da moraller yerinde

Ligde deplasmandaki 4-0'lık Trabzonspor mağlubiyetinin ardından evinde Kasımpaşa'yı 4-1 yenerek moral bulan Galatasaray, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup etti. Yarıştığı iki ligde iyi durumda olan sarı-kırmızılılarda moraller yerinde. Aslan, Akhisar'ı da mağlup edip, ligde seri yakalamak istiyor.