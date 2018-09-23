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CANLI | Akhisarspor - Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 6. hafta)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 23.09.2018 17:50 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki Akhisarspor - Galatasaray maçıyla, Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden iki takım karşı karşıya geliyor. Saat 19:00'da başlayacak Akhisarspor - Galatasaray maçında Akhisarspor, ligdeki ilk galibiyetini hedefliyor. Galatasaray ise, Başakşehir'e maç fazlasıyla kaptırdığı liderlik koltuğunu geri almak istiyor. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak Akhisarspor - Galatasaray maçının canlı anlatımı, sahaya çıkacak 11'leri ve tüm ayrıntıları haberimizde yer alıyor.

CANLI | Akhisarspor - Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 6. hafta)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Akhisarspor deplasmanına çıkıyor. Saat 19:00'da başlayacak Akhisarspor - Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların hedefi, yeniden liderlik koltuğuna oturmak. İşte Akhisarspor - Galatasaray maçına dair tüm detaylar ve maçın canlı anlatımı...

AKHİSARSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Mustafa Yumlu, Kadir, Caner, Serginho, Eray, Güray, Sissoko, Manu, Regattin

Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan Kabak, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Sinan Gümüş, Emre Akbaba, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru

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13. randevu

Akhisarspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 11 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise 1 kez rakibini mağlup etti. Akhisar, rakibine karşı tek galibiyetini 2013-2014 sezonun ilk yarısında evinde 2-1'lik skorla ile elde etti.

Galatasaray'da moraller yerinde

Ligde deplasmandaki 4-0'lık Trabzonspor mağlubiyetinin ardından evinde Kasımpaşa'yı 4-1 yenerek moral bulan Galatasaray, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup etti. Yarıştığı iki ligde iyi durumda olan sarı-kırmızılılarda moraller yerinde. Aslan, Akhisar'ı da mağlup edip, ligde seri yakalamak istiyor.

Ligin en golcü takımı Galatasaray

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 5 haftada attığı 14 golle bu alanda da zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Eren Derdiyok attığı 3 golle takıma en çok katkı yapan futbolcu olarak bulunuyor. Aslan'ın diğer gollerini Garry Rodrigues (2), Emre Akbaba (2), Serdar (2), Onyekuru (2), Fernando (1) ve Sinan Gümüş (1) kaydetti. Ayrıca ligin ilk haftasında deplasmandaki Ankaragücü karşılaşmasında Ankara ekibinden Bakary Kone kendi kalesine gol atmıştı. Öte yandan Emre ile Sinan'ın 2'şer de asisti bulunuyor.

Safet Susic'in yerine biri gelmedi

Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 5 lig maçının ardından aldığı 3 mağlubiyet, 2 beraberlik sonucunda Teknik Direktör Safet Susic yollarını ayırdı. Henüz teknik direktör konusunda bir isimle anlaşmayan yeşil-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar mücadelesine Antrenör Cem Kavçak yönetiminde çıktı.

Sezonun ilk maçı Akhisar'ın

Galatasaray ile Akhisarspor, bu sezon ilk defa TFF Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası Yevhen Seleznyov ve Eren Derdiyok'un golleri 1-1 berabere bitti ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca atılan penaltı atışları sonucunda Akhisarspor kupayı müzesine götürdü..

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